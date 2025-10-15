Какой будет инфляция в Украине: эксперт раскрыл "трюк", скрывающий реальную картину

Темпы инфляции в Украине замедлились, но это не отражает реальную картину / © Pixabay

Прогноз по инфляции в Украине на конец 2025 года оптимистичен: по всей вероятности, она останется ниже 10%. Однако это «замедление роста» не означает падение цен, а лишь отражает значительный скачок цен, произошедший в прошлом году на фоне неурожая. Темпы роста цен снижаются только потому, что в прошлом году цены были рекордно высокими.

Об этом рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире канала "Новости.LIVE".

«Относительная победа»

Эксперт отмечает, что особенность любых относительных цифр, включая инфляцию, зависит от базы сравнения. При формировании окончательной годовой инфляции (например, с декабря 2024 по декабрь 2025) следует помнить, что в конце 2024 года цены уже были очень высокими.

Именно поэтому, против конца 2024 года, конец 2025-го становится лучше: темпы роста цен будут меньше. Олег Пендзин уточнил, что не следует ожидать фактического падения цен. Удорожание только замедлится, прежде всего, на продовольственную корзину.

"Главное, что надо понимать - не будет падения, будет замедление роста ", - отметил эксперт.

Динамика продовольственной корзины

Год 2024 был для Украины очень неурожайным, что явилось ключевой причиной высоких цен на продовольствие минувшей осенью. Эксперт напомнил, что в ноябре 2024 Украина даже была вынуждена импортировать картофель, чего раньше не наблюдалось.

За неимением продовольствия «постный борщовый набор очень сильно подскочил в цене». Ситуация в 2025 году с урожаем значительно лучше, поэтому динамика роста цен выглядит нисходящей, что и показывает инфляция.

Что касается продовольственной корзины, то, по прогнозу Пендзина, ее рост может превысить 10%, однако общая динамика роста цен снижается.

Напомним, в 2026 году украинцев ожидает новый виток роста цен на ряд товаров. Причина состоит в изменениях налогового законодательства, заложенных в проект бюджета.