- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 1 мин
Какой будет минимальная зарплата и инфляция в 2026 году: нардеп ответил
Минимальная зарплата вырастет до 8647 грн.
Минимальная зарплата в 2026 году составит 8647 грн — именно такая цифра указана в проекте Государственного бюджета на 2026 год.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.
«Минимальная заработная плата с 1 января 2026 года планируется 8647 грн», — написал он. Это на 647 гривен больше, чем в 2025 году. Заметим, что минимальная зарплата — это показатель, лежащий в основе многих начислений, ставок и налогов.
По его данным, средняя заработная плата предусмотрена в размере 30 032 грн (т.е. +4146 грн по сравнению с 2025 годом).
Прожиточный минимум на одного человека с 1 января 2026 года определен на уровне 3209 грн в месяц.
Также нардеп сообщил, что проект государственного бюджета предусматривает рост ВВП на 2,4% и инфляцию на конец года 9,9%.
Ранее Ярослав Железняк назвал «тайный» курс доллара в бюджете на 2026 год.