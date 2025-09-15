Какой будет минимальная зарплата и инфляция в 2026 году: нардеп ответил

Повышение минимальной зарплаты в Украине / © УНИАН

Минимальная зарплата в 2026 году составит 8647 грн — именно такая цифра указана в проекте Государственного бюджета на 2026 год.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

«Минимальная заработная плата с 1 января 2026 года планируется 8647 грн», — написал он. Это на 647 гривен больше, чем в 2025 году. Заметим, что минимальная зарплата — это показатель, лежащий в основе многих начислений, ставок и налогов.

По его данным, средняя заработная плата предусмотрена в размере 30 032 грн (т.е. +4146 грн по сравнению с 2025 годом).

Прожиточный минимум на одного человека с 1 января 2026 года определен на уровне 3209 грн в месяц.

Также нардеп сообщил, что проект государственного бюджета предусматривает рост ВВП на 2,4% и инфляцию на конец года 9,9%.

