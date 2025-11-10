Какой будет пенсия, если нет стажа

Каждый год в Украине растут требования к страховому стажу

В Украине минимальное количество страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту, с каждым годом растет. Если у человека нет достаточного стажа, он может рассчитывать только на государственную социальную помощь, и только после достижения определенного возраста.

Об этом сообщает ПФУ.

В 2025 году право на пенсию в 60 лет получают как мужчины, так и женщины при наличии не менее 32 лет страхового стажа.

Выйти на пенсию в 63 года могут те, кто имеет страховой стаж от 22 до 31 года. Лица со стажем от 15 до 21 года могут оформить пенсию по возрасту только с 65 лет.

Если же страховой стаж меньше 15 лет или отсутствует вовсе, пенсия не назначается — вместо нее выплачивается государственная социальная помощь, но только после достижения 65 лет.

2025 размер государственной социальной помощи будет определяться как разница между двумя установленными суммами:

среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода

и прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, который сейчас составляет 2361 гривну

В то же время размер социальной пенсии не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 гривен 2025 года).

