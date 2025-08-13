ТСН в социальных сетях

Какой будет пенсия, если стаж работы 25 лет: при каких условиях можно получать более семи тысяч грн

Размер пенсии в 2025 году: что ждать тем, кто имеет 25 лет стажа

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Требования к стажу для выхода на пенсию

С 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж меньше, то пенсионный возраст растет:

  • Для ухода на пенсию в 63 года необходимо иметь от 22 до 32 лет стажа.

  • Те, у кого от 15 до 22 лет стажа, смогут выйти на пенсию только в 65 лет.

Таким образом, если у вас 25 лет стажа, вы сможете выйти на пенсию в 63 года.

Как рассчитывается пенсия

Размер пенсии зависит от трех основных факторов:

  1. Продолжительности страхового стажа.

  2. Размер официальной заработной платы.

  3. Средняя заработная плата в Украине за три предыдущих года.

Для расчета пенсии используется следующая формула:

Пенсия=Сз×Икз×Кс

Где:

  • Сз (средняя заработная плата) — это средний показатель зарплаты в Украине за три года, предшествовавших году выхода на пенсию. В 2025 году этот показатель будет ориентировочно составлять 15 000 грн.

  • Икз (индивидуальный коэффициент зарплаты) показывает, как ваша официальная зарплата соотносится со средней зарплатой в Украине. Например, если вы зарабатывали столько же, сколько в среднем по стране, ваш ИКЗ будет равен 1.

  • Кс (коэффициент страхового стажа) — рассчитывается как количество лет стажа, умноженное на 1% (0,01).

Пример расчета пенсии при 25 годах стажа

Рассмотрим, как использовать эту формулу на практике, используя два примера.

Пример 1: Зарплата равна средней по стране

Допустим, ваша официальная зарплата равнялась средней по Украине (15 000 грн).

  • Сз=15 000 грн

  • Икз = 1 (поскольку ваша зарплата соответствовала среднему)

  • Кс = 25 лет стажа × 0,01 = 0,25

Пенсия=15000×1×0,25=3750 грн

В этом случае размер вашей пенсии будет составлять 3750 грн.

Пример 2: Зарплата выше средней

Допустим, ваша официальная зарплата была значительно выше — 30 000 грн. Это вдвое больше средней зарплаты.

  • Сз=15 000 грн

  • Икз = 2 (поскольку ваша зарплата в 2 раза выше средней)

  • Кс = 25 лет стажа × 0,01 = 0,25

Пенсия=15000×2×0,25=7500 грн

В этом случае размер вашей пенсии будет 7500 грн.

Эти расчеты приблизительны, поскольку фактические показатели могут изменяться. Однако они дают общее представление о том, как официальная зарплата и страховой стаж влияют на размер пенсионных выплат. Для точного расчета обращайтесь в Пенсионный фонд Украины.

