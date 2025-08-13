- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 405
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой будет пенсия, если стаж работы 25 лет: при каких условиях можно получать более семи тысяч грн
Размер пенсии в 2025 году: что ждать тем, кто имеет 25 лет стажа
Требования к стажу для выхода на пенсию
С 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж меньше, то пенсионный возраст растет:
Для ухода на пенсию в 63 года необходимо иметь от 22 до 32 лет стажа.
Те, у кого от 15 до 22 лет стажа, смогут выйти на пенсию только в 65 лет.
Таким образом, если у вас 25 лет стажа, вы сможете выйти на пенсию в 63 года.
Как рассчитывается пенсия
Размер пенсии зависит от трех основных факторов:
Продолжительности страхового стажа.
Размер официальной заработной платы.
Средняя заработная плата в Украине за три предыдущих года.
Для расчета пенсии используется следующая формула:
Пенсия=Сз×Икз×Кс
Где:
Сз (средняя заработная плата) — это средний показатель зарплаты в Украине за три года, предшествовавших году выхода на пенсию. В 2025 году этот показатель будет ориентировочно составлять 15 000 грн.
Икз (индивидуальный коэффициент зарплаты) показывает, как ваша официальная зарплата соотносится со средней зарплатой в Украине. Например, если вы зарабатывали столько же, сколько в среднем по стране, ваш ИКЗ будет равен 1.
Кс (коэффициент страхового стажа) — рассчитывается как количество лет стажа, умноженное на 1% (0,01).
Пример расчета пенсии при 25 годах стажа
Рассмотрим, как использовать эту формулу на практике, используя два примера.
Пример 1: Зарплата равна средней по стране
Допустим, ваша официальная зарплата равнялась средней по Украине (15 000 грн).
Сз=15 000 грн
Икз = 1 (поскольку ваша зарплата соответствовала среднему)
Кс = 25 лет стажа × 0,01 = 0,25
Пенсия=15000×1×0,25=3750 грн
В этом случае размер вашей пенсии будет составлять 3750 грн.
Пример 2: Зарплата выше средней
Допустим, ваша официальная зарплата была значительно выше — 30 000 грн. Это вдвое больше средней зарплаты.
Сз=15 000 грн
Икз = 2 (поскольку ваша зарплата в 2 раза выше средней)
Кс = 25 лет стажа × 0,01 = 0,25
Пенсия=15000×2×0,25=7500 грн
В этом случае размер вашей пенсии будет 7500 грн.
Эти расчеты приблизительны, поскольку фактические показатели могут изменяться. Однако они дают общее представление о том, как официальная зарплата и страховой стаж влияют на размер пенсионных выплат. Для точного расчета обращайтесь в Пенсионный фонд Украины.