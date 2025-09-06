Какой будет пенсия, если стаж работы 40 лет

При стаже 40 лет, лицо может выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет

Для определения размера пенсии следует учитывать доход гражданина. Рассмотрим ситуацию, где человек имел зарплату 10 тысяч гривен.

При стаже 40 лет лицо может выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Если человек хочет выйти на пенсию в 60 лет, при стаже 40 лет и доходе 10 000 гривен, пенсионная выплата будет составлять ориентировочно — 4,5 тысяч гривен.

При выходе на пенсию в 63 года, выплата будет несколько больше. В таком случае она будет составлять уже примерно 5,3 тысячи гривен.

Выгоднее всего выйти на пенсию в 65 лет. Ведь при указанных обстоятельствах пенсия будет уже почти — 5,8 тысяч гривен.

Что нужно знать для выхода на пенсию в 2025 году

Количество стажа, чтобы выйти на пенсию, зависит от возраста. В этом году минимум стажа, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60-32 года, 63-22 года, а в 65-15 лет.

Сейчас пенсии некоторым украинцам поступают на карту — это самый быстрый способ. Также часть граждан получает пенсионные выплаты «Укрпочтой».

Часть стажа может быть не причислена к общему количеству. В частности, речь идет о периодах работы, которые не были официально зафиксированы, то есть, например, нет соответствующих записей в трудовой книжке.

Напомним, большинство украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты на банковские карты и иногда не пользуются ими, накапливая средства. Однако такая стратегия может привести к временному блокированию счета.