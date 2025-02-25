Какой будет пенсия в Украине в 2025 году при наличии 30 лет стажа

Пенсия в Украине: какой она будет, если есть 30 лет стажа.

Как рассчитать пенсию

Размер пенсии в Украине зависит от трудового (страхового) стажа, средней заработной платы за период работы и общей средней зарплаты в стране, установленной Пенсионным фондом.

Пенсия рассчитывается по формуле, утвержденной законодательством, с учетом этих характеристик.

Формула для исчисления пенсии выглядит так: пенсия = Сз×Икз×Кс, где:

Сз – средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию;

Икз – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей средней зарплаты к средней по стране);

Кс — коэффициент страхового стажа (количество лет стажа, умноженное на 1%).

То есть для человека, у которого 30 лет стажа, коэффициент страхового стажа составит 0,30 (30 лет × 1%).

Пример расчета пенсии при наличии 30 лет стажа и средней заработной платы 15 тысяч гривен

Если ваша средняя зарплата составляет 15 тысяч гривен (прогнозированная средняя по стране), тогда индивидуальный коэффициент заработной платы будет 1,0. Коэффициент страхового стажа (Кс), как мы писали, за 30 лет стажа составляет 0,30. Тогда расчет пенсии будет следующим: 15 000 грн. × 1,0 × 0,30 = 4500 грн.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. В 2025 году выйти на пенсию по возрасту при условии 30 лет стажа смогут только те, которым исполнится 63 года.

Читайте также: