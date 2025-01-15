Какой будет стоимость молочных продуктов: эксперт поделился прогнозом

В 2024 году стоимость молочных продуктов поднялась из-за снижения производства зерна и удорожания комбикормов, а также из-за сезонного уменьшения надоев.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба экономист Олег Пендзин в комментарии УНИАН.

"В 2024 году существенно снизились объемы производства зерновых (в том числе кукурузы) – урожай был меньше, и зерно подорожало. Из-за этого удорожала кормовая база – комбикорм (состоящий в основном из злаковых, в частности, кукурузы), — сказал он.

Пендзин объяснил, что сезонные факторы, в том числе холодная погода, снижают надои молока в домохозяйствах, что приводит к росту цены на молоко-сырье. Он отметил, что большинство молока-сырья в Украине производят именно домохозяйства.

По его словам, цены на кормовую базу не будут снижаться, а единственным фактором, который может ограничить рост цен на молоко, способность людей платить за него.

"Сейчас производители пытаются с помощью маркетинговых методов поднимать стоимость продуктов. К примеру, покупатели уже платят не за литр молока, а за 880 граммов, а пачка масла теперь не 200 г, а 180 г. Есть куча способов, чтобы не пугать потребителя. Но, по сути, ничего не меняется – цены будут и дальше расти", — рассказал он.

Он указал, что за 2024 год потребительская корзина в Украине подорожала на 14%, в то время как цена молока выросла на 20%. Экономист прогнозирует, что до конца 2025 молоко-сырье подорожает еще на 10-12%. Он также отметил, что стоимость молочных продуктов будет постоянно расти на 2-3% ежемесячно до мая 2025 года, а после этого, когда скот переведут на открытое пастбище, цены могут стабилизироваться или даже снизиться.

Пендзин привел официальные данные Госстата, по которым средняя цена пастеризованного молока в Украине в ноябре 2024 года составила 43,71 грн за литр, что на 5,5 грн больше, чем в начале года. Цены на сливочное масло, сметану и сыры тоже выросли.

Напомним, на этой неделе украинские садоводы повысили цены на высококачественные яблоки из-за роста торгово-закупочной активности.

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