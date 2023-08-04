Какой должна быть зарплата, чтобы заработать пенсию более 10 тысяч грн

В Украине можно получать пенсию в 10 тысяч гривен и даже больше, но для этого необходимо выполнить определенные условия.

Чтобы заработать высокую пенсию в Украине, нужно иметь среднюю официальную зарплату за все годы страхового (трудового) стажа примерно в 2,2 раза выше средней по стране.

Об этом пишет ТСН.ua.

Как объяснили нам в Пенсионном фонде, на сегодняшний день — это около 40 тысяч грн в месяц. Те, кто уже получает такие пенсии, – это преимущественно спецпенсии: народных депутатов, госслужащих и силовиков высокого ранга, ученых. Спецпенсии достигали 80% от заработка, это почти в три раза выше, чем для обычных трудовых пенсий. Такие спецпенсии не назначаются с мая 2016 года.

Ранее стало известно, что начиная с августа некоторые категории пенсионеров получат повышение пенсии от 400 до 1400 грн.

Кто получит повышенные пенсии с 1 августа

Повышенную пенсию с августа начнут получать граждане, которым в июле 2023 года была проведена индексация:

ученым

государственным служащим

работникам местного самоуправления

народным депутатам

Как повысят специальные пенсии

Согласно постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года, пенсии должны увеличиться с 100 до 1500 грн — размер повышения рассчитывается индивидуально:

ученые получат больше на 422,51 грн (ориентировочно)

государственные служащие — на 1046,70 грн

работники местного самоуправления — на 634,89 грн

народные депутаты — на 1450,98 грн

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