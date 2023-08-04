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Какой должна быть зарплата, чтобы заработать пенсию более 10 тысяч грн

Какой должна быть зарплата, чтобы заработать пенсию более 10 тысяч грн

Украинцы, которые имеют минимальную или немного большую зарплату, могут рассчитывать только на минимальную пенсию / Фото: Credits

В Украине можно получать пенсию в 10 тысяч гривен и даже больше, но для этого необходимо выполнить определенные условия.

Чтобы заработать высокую пенсию в Украине, нужно иметь среднюю официальную зарплату за все годы страхового (трудового) стажа примерно в 2,2 раза выше средней по стране.

Об этом пишет ТСН.ua.

Как объяснили нам в Пенсионном фонде, на сегодняшний день — это около 40 тысяч грн в месяц. Те, кто уже получает такие пенсии, – это преимущественно спецпенсии: народных депутатов, госслужащих и силовиков высокого ранга, ученых. Спецпенсии достигали 80% от заработка, это почти в три раза выше, чем для обычных трудовых пенсий. Такие спецпенсии не назначаются с мая 2016 года.

Ранее стало известно, что начиная с августа некоторые категории пенсионеров получат повышение пенсии от 400 до 1400 грн.

Кто получит повышенные пенсии с 1 августа

Повышенную пенсию с августа начнут получать граждане, которым в июле 2023 года была проведена индексация:

  • ученым
  • государственным служащим
  • работникам местного самоуправления
  • народным депутатам

Как повысят специальные пенсии

Согласно постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года, пенсии должны увеличиться с 100 до 1500 грн — размер повышения рассчитывается индивидуально:

  • ученые получат больше на 422,51 грн (ориентировочно)
  • государственные служащие — на 1046,70 грн
  • работники местного самоуправления — на 634,89 грн
  • народные депутаты — на 1450,98 грн

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