Какой курс валют заложен правительством в бюджет 2023 года

Какой прогноз курса валют в 2023 году заложен Кабинетом министров на следующий год

Правительство в проекте госбюджета-2023 прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета Национального банка Василий Фурман.

По его мнению, одним из главных факторов, влияющих на курс гривны, будет ситуация на фронте. При этом он добавил, что Кабмин делает ставку на иностранные заимствования. "США уже заявили, что ежемесячно до конца войны они готовы нам выделять 1,5 миллиарда долларов. Также есть запрос к нашим европейским партнерам, которые обещают такую же сумму. Также продолжаются переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом".

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