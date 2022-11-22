Какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет: таблица

Рассказываем, сколько в каком году нужно будет стажа, чтобы выйти на пенсию по возрасту.

В Украине ежегодно до 2028 года требование к страховому стажу для выхода на пенсию будет расти. То есть с каждым годом минимальная величина стажа, позволяющего выйти на пенсию в законные 60 лет, будет увеличиваться.

Если в этом году, чтобы стать пенсионером в 60 лет, достаточно иметь 29 лет подтвержденного страхового стажа, то в 2023 году уже понадобится целых 30 лет.

Те пенсионеры, которые имеют меньший стаж работы, могут стать пенсионерами только в 63 или 65 лет.

В каком возрасте, при наличии какого страхового стажа смогут выйти на пенсию по возрасту украинцы в 2023 году

Граждане, которым исполнится в 2023 году 60 лет, если у них будет не менее 30 лет стажа.

Украинцы, которым исполнится 63 года, которые накопят не менее 20 лет стажа.

Пожилые люди, которым исполнится в следующем году 65 лет со стажем не менее 15 лет.

Те же граждане, которые в следующем году не сумели до 65 лет накопить и 15-летний стаж работы, на пенсию рассчитывать вообще не могут. После достижения 65 лет они смогут получать социальную помощь от государства.

Постепенный переход к новым требованиям по страховому стажу планируется завершить в 2028 году. Тогда, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Какие требования к страховому стажу для выхода на пенсию по годам

В 60 лет выйти на пенсию смогут те, кто имеет соответствующий стаж, а именно:

в 2022 году — от 29 лет стажа,

в 2023 году — от 30 лет стажа,

в 2024 году — от 31 года стажа,

в 2025 году — от 32 лет стажа,

в 2026 году — от 33 лет стажа,

в 2027 году — от 34 лет стажа,

в 2028 году — от 35 лет стажа.

С каким стажем, в каком году можно выйти на пенсию в 63 года

в 2022 году — от 19 до 29 лет стажа,

в 2023 году — от 20 до 30 лет стажа,

в 2024 году — от 21 до 31 года стажа,

в 2025 году — от 22 до 32 лет стажа,

в 2026 году — от 23 до 33 лет стажа,

в 2027 году — от 24 до 34 лет стажа,

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

в 2022 году — от 15 до 19 лет стажа,

в 2023 году — от 15 до 20 лет стажа,

в 2024 году — от 15 до 21 года стажа,

в 2025 году — от 15 до 22 лет стажа,

в 2026 году — от 15 до 23 лет стажа,

в 2027 году — от 15 до 24 лет стажа,

в 2028 году – от 15 до 25 лет стажа.

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