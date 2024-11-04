Какой нужен стаж, чтобы выйти сейчас на пенсию в 60, 63 или 65 лет

Сколько нужно иметь стажа, чтобы выйти на пенсию в этом году в 60, 63 или 65 лет

Чтобы выйти на пенсию и получать ее, украинцы в возрасте 60, 63 или 65 лет должны иметь определенный страховой стаж, напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на год, в 2028 году составит 35 лет.

Какой нужный стаж, чтобы выйти на пенсию в 2024 году украинцам, которым исполнилось 60, 63 или 65 лет

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют:

Граждане, которым исполнилось 60 лет при наличии не менее 31 года страхового стажа.

В 63 лет украинцы, имеющие не менее 21 года страхового стажа.

В 65 лет могут получать пенсию граждане при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Как оформить пенсию по возрасту

Чтобы оформить пенсию, необходимо подать заявление о назначении пенсии и документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда.

Документы, которые необходимо предоставить:

Паспорт гражданина Украины (или ID-карта).

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.).

Справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию).

Реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк).

Фотографию для пенсионного удостоверения размером 2,5 х3 см.

Свидетельство о браке в случае смены фамилии.

Остальные документы.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Если страхового стажа недостаточно, по желанию его можно докупить путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования.

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