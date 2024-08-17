Какой пенсионный сбор придется оплатить при покупке авто: разъяснение ПФУ

Размер пенсионного сбора определяется в зависимости от стоимости транспортного средства и размера прожиточного минимума.

При первой государственной регистрации легкового автомобиля на территории Украины физические и юридические лица должны оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Размер пенсионного сбора зависит от стоимости автомобиля и прожиточного минимума.

Об этом сообщили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

"Размер пенсионного сбора зависит от стоимости авто и прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМПО), который с 1 января 2024 составляет 3028 грн", — говорится в сообщении.

В ПФУ пояснили, что стоимость автомобиля определяется в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости или другими документами, подтверждающими цену, уплаченную за транспортное средство.

Все автомобили по закону делятся на три ценовые категории, для которых установлены разные процентные ставки пенсионного сбора:

недорогие автомобили ценой до 165 размеров ПМПО (до 499 620 грн) – пенсионный сбор 3% от стоимости, то есть до 15 тысяч гривен;

автомобили в среднем ценовом диапазоне от 165 до 290 размеров ПМПО (от 499 620 грн до 878 120 грн) – пенсионный сбор 4% от стоимости, то есть от 20 до 35 тысяч гривен;

дорогие авто ценой более 290 размеров ПМПО (от 878 120 грн) – пенсионный сбор 5% от стоимости, то есть от 44 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде обратили внимание, что в некоторых случаях покупатели освобождаются от уплаты пенсионного сбора. В частности, налог в ПФУ не уплачивается:

при регистрации электромобилей (не путать с гибридными авто);

при оформлении автомобиля для обеспечения транспортным средством лица с инвалидностью согласно законодательству;

при наследовании легковых автомобилей в соответствии с законом.

В то же время автомобили, ввезенные на территорию Украины как гуманитарная помощь, не подпадают под условия льготного оформления без уплаты пенсионного сбора.

Регистрация транспортного средства – это обязательная процедура, которую должен пройти каждый владелец автомобиля. Раньше для этого потребовалось много времени и нервов, стоя в живых очередях, однако теперь все изменилось. Напомним, как стать в электронную очередь на регистрацию авто и какие документы для этого нужны.

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