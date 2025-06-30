Пенсия учителей

Реклама

Педагоги могут выходить на пенсию как по возрасту, так и за выслугу лет. В 2025 году для них также предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты, которые государство назвало «учительской тысячей».

Пенсия для учителей за выслугу лет: кто имеет право

Педагоги в Украине могут выйти на пенсию не только по возрасту, как другие работники, но и за выслугу лет. Это право предусмотрено для работающих в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, школах-интернатах, внешкольных и профессионально-технических учебных заведениях на соответствующих педагогических должностях. Условием назначения пенсии по выслуге лет является достижение 55 лет и наличие достаточного специального стажа.

Согласно действующему законодательству, минимальная продолжительность стажа для оформления такой пенсии постепенно растет. Если в 2020 году для назначения пенсии потребовалось 28 лет специального педагогического стажа, то в 2024 году требование возросло до 30 лет. Таким образом, чтобы получить право на пенсию за выслугу лет в 2025 году, педагоги должны иметь не менее 30 лет непрерывной работы в сфере образования в должностях, определенных Кабинетом Министров.

Реклама

Ранее, до 1 января 2016 года, педагоги имели возможность выйти на пенсию за выслугу лет, то есть исключительно за наличие необходимого трудового стажа, который составлял от 25 до 26 и более лет, без каких-либо возрастных ограничений.

Однако ситуация изменилась после 1 апреля 2024 года. Теперь, чтобы оформить пенсию за выслугу лет, педагогам необходимо удовлетворять двум обязательным условиям одновременно:

Иметь не менее 30 лет страхового стажа (т.е. официально отработанных и уплаченных взносов).

Достичь возраста 55 лет.

Таким образом, для современных педагогов простого стажа уже недостаточно — теперь они должны дождаться и определенного возраста, чтобы воспользоваться правом на пенсию за выслугу лет.

Важно также отметить, что если педагог получает пенсию за выслугу лет, но при этом продолжает работать в учебных заведениях, выплата пенсии приостанавливается на период трудоустройства. То есть получать пенсию и работать одновременно в должности учителя не разрешено. В то же время, если лицо работает на других, непедагогических должностях, ограничения не действуют.

Реклама

Размер пенсии учителей за выслугу лет: как рассчитывается

Пенсия за выслугу лет, которую могут оформить педагогические работники в Украине, напрямую зависит от двух ключевых факторов — продолжительности педагогического стажа и уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Формула расчета учитывает индивидуальный коэффициент заработка учителя, продолжительность его стажа, а также среднюю заработную плату в стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.

Средний размер пенсии учителей за выслугу лет сегодня составляет ориентировочно 5000-6000 гривен, если человек имел средний уровень официальной заработной платы. К примеру, при зарплате около 14 500 грн, которую официально получал педагог, пенсионная выплата может достигать 5 700 гривен в месяц. Если же педагог имел высшую заработную плату и более длительный стаж, пенсия может быть выше, но в пределах предельного предела, установленного государством.

Максимальный размер пенсии для учителей, как и других пенсионеров, ограничивается законом. В 2024-2025 годах этот предел составляет 23 610 гривен в месяц — это 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. Чтобы получать максимальную сумму необходимо иметь очень высокий официальный заработок на протяжении всей трудовой жизни и длительный педагогический стаж.

К основной пенсии за выслугу лет могут также добавляться индивидуальные надбавки. Например, при наличии статуса «ветерана труда», инвалидности, на содержании несовершеннолетних детей или при достижении определенного возраста. Однако, все эти надбавки назначаются отдельно и не являются частью базовой формулы расчета пенсии за выслугу.

Реклама

Условия назначения пенсии за выслугу лет и дополнительные надбавки к ней

Пенсия за выслугу лет для педагогических работников назначается не автоматически — для ее оформления необходимо не только достичь соответствующего стажа и возраста, но и уволиться с должности, дающей право на такую пенсию. Это одно из ключевых условий, прописанных в законодательстве: пенсию за выслугу лет можно получить только после увольнения с педагогической должности.

Важно понимать, что если лицо, уже оформившее пенсию по выслуге лет, снова трудоустраивается на педагогическую должность (например, возвращается в школу как учитель или воспитатель), выплата пенсии автоматически приостанавливается. Восстановить ее можно только после повторного увольнения с этой должности. Это положение действует независимо от формы трудоустройства как на полную ставку, так и по совместительству.

Помимо самой пенсии, педагоги имеют право на дополнительную надбавку за выслугу лет.

при стаже от 3 до 10 лет прибавка составляет 10%;

при стаже от 10 до 20 лет — 20%;

при стаже более 20 лет — 30%.

.

Реклама