Какой средний размер пенсии в Украине, сколько пенсионеров получают пенсии более 10 тысяч гривен

Какой средний размер пенсии в Украине, скольким пенсионерам выплачивают меньше среднего размера пенсии, какой процент пенсионеров получают более 10 тыс. грн, читайте в материале ТСН.ua

По данным Пенсионного фонда Украины по состоянию на 1 октября 2022 года в стране насчитывается 10 726 239 пенсионеров.

Средняя пенсия составляет 4539,36 гривны.

Пенсии до 4 тысяч получают более 50% пенсионеров.

У около 39% пенсионеров размер пенсии составляет от 2 до 3 тыс. грн.

Пенсию более 10 тысяч гривен получают 6,9% всех пенсионеров, около 741 тыс. человек.

Пенсии по размеру распределяются следующим образом:

До 2000 гривен получает 0,6% украинских пенсионеров, или 68 556 человек, средняя пенсия — 1 181,84 гривны.

С 2001 до 3000 гривен – 38,5%, или 4 123 567 человек, средняя пенсия – 2 392,28 гривны.

От 3001 до 4000 гривен — 23,5%, 2 524 874 человека, средняя пенсия — 3 470,67 гривны.

От 4001 до 5000 гривен получает 11,4% или 1 223 262 человека, средняя пенсия — 4 451,10 гривен.

От 5001 до 10000 гривен – 19,1%, 2 044 767 человек, средняя пенсия – 6 770,98 гривны.

Более 10 000 гривен получают 6,9%, 741 213 человек, средняя пенсия – 14 424,33 гривны.

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