Какой стаж и зарплату нужно иметь, чтобы получать 11 000 гривен пенсии в Украине

Какой стаж и зарплату нужно иметь, чтобы получать 11 000 гривен пенсии

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Для многих украинцев вопрос размера будущей пенсии чрезвычайно актуален. Именно высокий уровень заработной платы и достаточный страховой стаж позволяют существенно повысить размер выплат после выхода на заслуженный отдых. Чтобы рассчитывать на пенсию в размере 11 000 гривен, необходимо отвечать определенным критериям по стажу и среднемесячной заработной плате. Эти требования можно определить с помощью пенсионного калькулятора.

Какая должна быть зарплата и стаж, чтобы получать пенсии в 11000 гривен

Каким должен быть стаж, чтобы получать такую пенсию?

Для того чтобы стать пенсионером в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

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Если ваш страховой стаж находится в диапазоне от 22 до 31 года, то право на пенсию возникнет только после достижения 63-летнего возраста.

Для тех, кто имеет еще меньший стаж, но не ниже минимально необходимых 15 лет, выход на пенсию возможен только по достижении 65 лет.

Какая должна быть зарплата?

Эти требования являются обязательными для получения выплат по возрасту. Кроме продолжительности страхового стажа, вторым ключевым фактором, влияющим на размер вашей будущей пенсии, является размер официальной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Пенсионная формула учитывает средний заработок, по которому уплачивались страховые взносы.

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По расчетам, мужчине в возрасте 60 лет, имеющему необходимые 32 года страхового стажа, нужно иметь среднемесячную заработную плату около 31 400 гривен.

Эти просчеты касаются выхода на пенсию по общим правилам, то есть без учета льготных условий, которые могут применяться для отдельных категорий граждан (например, ветеранов, детей войны, почетных доноров или работающих на вредных производствах).

Пенсионная выплата рассчитывается по формуле, которая учитывает:

Средняя зарплата по Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Индивидуальный коэффициент заработной платы пенсионера (соотношение его собственной зарплаты к средней зарплате по стране за каждый месяц страхового стажа).

Коэффициент страхового стажа (количество лет стажа, умноженное на 1%).

Таким образом, чем выше официальная заработная плата, с которой уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и чем длиннее страховой стаж, тем выше будет пенсия.

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