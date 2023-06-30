Какой ущерб нанесен Украине из-за подрыва Каховской ГЭС: в Минэкономики назвали шокирующие цифры (инфографика)

Первоочередным вопросом остается обеспечение пострадавших регионов питьевой водой.
Сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, составляет не менее $2 млрд. Речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.
Такие данные представлены в первом анализе, проведенном специалистами KSE Institute – аналитического подразделения Киевской школы экономики, в сотрудничестве с Офисом президента, Минэкономики и Мининфраструктуры.
"Мы продолжаем фиксировать повреждения и вычислять убытки, причиненные подрывом россией дамбы Каховской ГЭС. Серьезные потери понес жилищный фонд Херсонской и Николаевской областей. Прямые убытки от затопления частных домов и сопутствующей инфраструктуры оцениваются в $950 млн. Более четверти общей суммы с разрушением непосредственно гидроэлектростанции, которую придется строить с нуля. Отдельно Министерством окружающей среды предварительно оценен ущерб окружающей среде: по меньшей мере на $1,5 млрд. Первоочередным вопросом остается обеспечение пострадавших регионов питьевой водой. Так, бюджетный комитет согласовал выделение $41 млн (1,5 млрд грн) на строительство магистральных водопроводов", — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Согласно анализу KSE Institute, ущерб из-за трагедии на Каховской ГЭС охватывает:
- Жилищное хозяйство: $950 млн убытков. Предварительно в зону подтопления попали около 20-30 тыс. домов в Херсонской области и более 500 частных домов в Николаевской области.
- Энергетика: $624 млн убытков. Разрушена Каховская гидроэлектростанция, которая не подлежит восстановлению, ущерб от которой в общем ущербе сектора достигает $586 млн. Потребности на строительство новой ГЭС составят около $1 млрд.
- Транспортная инфраструктура: $311 млн убытков. От наводнения пострадали более 290 км дорог.
- Промышленность: $105 млн убытков. Затоплены 28 крупных промышленных объектов, расположенных на правом и левом берегах Днепра.
- Сельское хозяйство: $25 млн убытков.
- Окружающая среда и экология: $1,5 млрд потерь. 150 тонн нефти утекло при взрыве дамбы. Уровень солености Черного моря у Одессы почти втрое ниже нормы.
Напомним, руководитель объединенного прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не повлиял существенно на контрнаступление ВСУ и не доставил таких хлопот, на которые рассчитывал враг.
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