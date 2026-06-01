Деньги
Какую минималку будут платить с 1 июня: меньше этой зарплаты украинцам уже не дают

С 1 июня 2026 года размер минимальной заработной платы в Украине остается стабильным.

Анастасия Павленко
Старт лета не принесет кардинальных финансовых изменений

Пересмотр социальных стандартов в июне 2026 года не предусматривается. Минимальная зарплата останется на уровне 8647 гривен — это закреплено законом «О Государственном бюджете на 2026 год».

После отчисления 18% НДФЛ и 5% военного сбора на руки работники получат около 6658 гривен.

Прожиточный минимум для разных демографических групп в июне составит:

  • общий — 3209 гривен

  • для трудоспособных лиц — 3328 гривен

  • для детей до 6 лет — 2817 гривен

  • для детей от 6 до 18 лет — 3512 гривен

  • для пенсионеров и лиц, потерявших трудоспособность — 2595 гривен

По данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников в Украине в апреле 2026 года выросла на 0,5% и составила 30515 гривен. Больше платят в Киеве — 48 003 гривны. Лидером по зарплатам среди отраслей остается IT и телекоммуникации с показателем 77861 грн.

Зарплаты в Украине — последние новости

Украинцам могут существенно повысить социальные стандарты: прожиточный минимум предлагают увеличить более чем в три раза. Инициатива предусматривает также рост пенсий и минимальную зарплату.

НБУ прогнозирует, что зарплаты в Украине продолжат расти, а уровень безработицы будет постепенно снижаться на фоне структурных изменений на рынке труда и дефицита квалифицированных работников.

«В условиях возобновления экономической активности рынок труда потребует значительного количества работников. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат», — говорится в сообщении ведомства.

