Какую пенсию будут получать украинцы, имевшие минимальную зарплату

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Размер пенсионной выплаты в Украине зависит от ряда важных факторов: количества страхового стажа, средней заработной платы за три года перед выходом на пенсию и суммы уплаченных взносов.

Какая пенсия при минимальной зарплате

Если лицо имеет полный страховой стаж (для женщин это 30 лет, для мужчин — 35 лет) и его заработная плата была на уровне минимальной, то, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия не может быть менее 40% от минимальной зарплаты.

Поскольку в 2025 году минимальная заработная плата составляет 8000 гривен, то 40% этой суммы — это 3200 гривен. Однако в законодательстве существуют дополнительные нормы, повышающие эту сумму.

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Существует ряд установленных минимальных пенсий, зависящих от возраста и стажа пенсионера. В частности, для пенсионеров в возрасте от 65 до 70 лет, не работающих и имеющих полный стаж (30/35 лет), пенсия не может быть менее 3370 гривен. Эта сумма выше 40% от минималки и фактически устанавливает нижнюю границу для этой категории.

Общие минимальные размеры пенсии в 2025 году (по данным ПФУ):

Для всех неработающих пенсионеров независимо от стажа — 2725 гривен.

Для неработающих пенсионеров от 65 до 70 лет, имеющих полный стаж — 3370 гривен.

Для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы, если есть полный стаж — 2980 гривен.

Для пенсионеров от 70 до 80 лет с полным стажем — 3240 гривен (в возрасте от 75 до 80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин устанавливают доплату до 3240 грн).

Для пенсионеров от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин — 3370 гривен.

Все пенсионные выплаты должны подтягиваться к установленной минимальной пенсии. Если расчетная пенсия выходит меньше, то она автоматически увеличивается до соответствующего минимума.

Таким образом, пенсия при минимальной зарплате и полном страховом стаже не может быть менее 3370 гривен.

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Если страховой стаж человека неполный, и зарплата была на уровне минимальной, расчет пенсионных выплат происходит иначе. В таком случае пенсия рассчитывается пропорционально имеющемуся страховому стажу, учитываются индивидуальный коэффициент зарплаты и средняя зарплата по стране за три предыдущих года, этот показатель регулярно публикуется Пенсионным фондом Украины.

Из-за сложности расчетов индивидуального коэффициента зарплаты за большое количество лет, по подсчетам при наличии неполного стажа эксперты советуют лучше обращаться непосредственно в Пенсионный фонд Украины.