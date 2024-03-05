Какую пенсию получат те, у кого сейчас минимальная зарплата

Заметим, чтобы в этом году получить пенсию в возрасте 60 лет, необходим 31 год стажа.

В Украине те, кто сейчас получает минимальную зарплату в 7100 грн, могут рассчитывать на будущую пенсию в размере 2361 грн. Это будет минимальная пенсия и при наличии 35 лет стажа.

Об этом информирует Оboz.ua.

Украинцы, которые получают минимальную зарплату в 7100 грн, но имеют 31 год стажа, в будущем также будут получать пенсию в размере 2361 грн.

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Отмечается, что в обоих случаях расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию в размере 2361 грн.

Как рассчитать размер пенсии

Согласно формуле расчета пенсии, нужно зарплату за последние три года (следует пользоваться данными ПФУ, отличающимися от данных Госстата) умножать на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн.

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Чтобы в 2024 году получить пенсию в возрасте 60 лет, требуется 31 год стажа. Уже в следующем году потребуется наличие 32 лет стажа. И таким образом постепенно только те, кто имеет 35 лет стажа, смогут получить пенсию в возрасте 60 лет. Всем остальным для получения пенсионных выплат придется работать до 63 или даже 65 лет.

Отметим, что эта норма была введена в Украине еще в 2017 году. Тогда объяснялось, что через 10 лет только 55% украинцев смогут выходить на пенсию в возрасте 60 лет. Другим придется работать подольше.

Напомним, что в марте в Украине вместе с ежегодной индексацией будет проведен перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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