Какую пенсию получат те, у кого сейчас минимальная зарплата

Заметим, чтобы в этом году получить пенсию в возрасте 60 лет, необходим 31 год стажа.
В Украине те, кто сейчас получает минимальную зарплату в 7100 грн, могут рассчитывать на будущую пенсию в размере 2361 грн. Это будет минимальная пенсия и при наличии 35 лет стажа.
Об этом информирует Оboz.ua.
Украинцы, которые получают минимальную зарплату в 7100 грн, но имеют 31 год стажа, в будущем также будут получать пенсию в размере 2361 грн.
Отмечается, что в обоих случаях расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию в размере 2361 грн.
Как рассчитать размер пенсии
Согласно формуле расчета пенсии, нужно зарплату за последние три года (следует пользоваться данными ПФУ, отличающимися от данных Госстата) умножать на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн.
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Чтобы в 2024 году получить пенсию в возрасте 60 лет, требуется 31 год стажа. Уже в следующем году потребуется наличие 32 лет стажа. И таким образом постепенно только те, кто имеет 35 лет стажа, смогут получить пенсию в возрасте 60 лет. Всем остальным для получения пенсионных выплат придется работать до 63 или даже 65 лет.
Отметим, что эта норма была введена в Украине еще в 2017 году. Тогда объяснялось, что через 10 лет только 55% украинцев смогут выходить на пенсию в возрасте 60 лет. Другим придется работать подольше.
Напомним, что в марте в Украине вместе с ежегодной индексацией будет проведен перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
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