Какую пенсию получат украинцы со средней зарплатой: названа сумма

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн.

Украинцы со средней заработной платой могут рассчитывать на пенсию, размер которой будет составлять всего 5 401,5 грн. На такую выплату можно претендовать с 35-ю годами стажа.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

В Украине пенсия зависит от двух факторов: стажа и зарплаты. Чем выше официальная зарплата и больше стаж, тем больше будет предстоящая выплата.

Пенсию украинцам считают по формуле: средняя зарплата за последние три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Полученная сумма – размер будущей пенсии.

"Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн, до 5816 грн. В январе 2024-го украинцы в среднем получали 5385 грн. Если же считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 581 грн. Речь идет именно о среднем показателе ", — указано в сообщении.

Раньше мы объясняли, как оформить пенсию онлайн.

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