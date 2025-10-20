Какую пенсию получат украинцы с минимальной зарплатой: подробный расчет

Пенсия

Реклама

Пенсия в Украине зависит от стажа, зарплаты за последние три года перед выходом на пенсию и уплаченных взносов. Минимальная пенсия будет оставаться неизменной до 2028 года.

Об этом пишет «Радио Трек».

Пенсия при минимальной зарплате

Если у человека полный стаж (женщины — 30 лет, мужчины — 35 лет) и зарплата была на уровне минимальной (в 2025 году — 8000 грн), то пенсия не может быть менее 40% минималки, то есть 3200 грн. Но из-за дополнительных норм эта сумма повышается.

Реклама

Минимальные пенсии в 2025 году:

Для всех, кто не работает, независимо от стажа — 2725 грн.

Для пенсионеров 65-70 лет с полным стажем — 3370 грн.

Для лиц до 70 лет и инвалидов I группы с полным стажем — 2980 грн.

Реклама

Для пенсионеров 70–80 лет с полным стажем — 3240 грн.

Для пенсионеров от 80 лет со стажем — 3370 грн.

Если рассчитанная пенсия меньше минимальной, ее автоматически повышают до установленного минимума. То есть, при минимальной зарплате и полном стаже пенсия не менее 3370 грн.

Если стаж неполный

Пенсия рассчитывается пропорционально стажу, учитывает среднюю зарплату за три года и индивидуальный коэффициент. По причине сложности расчетов лучше уточнять сумму непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Раньше мы писали, что нужно сделать до 1 ноября, чтобы не потерять пенсию.