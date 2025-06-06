Какую сумму можно перечислять на карточку без налога и комиссии: разъяснение экспертов

Налог на перевод средств на карту

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Переводы с карты на карту в Украине давно стали привычными для миллионов граждан. Люди каждый день посылают деньги родственникам, друзьям или оплачивают услуги. Но не все знают, какие суммы можно перечислять без риска получить штраф от налоговой или платить налог. По состоянию на 2025 год есть четкие правила, которые следует знать каждому.

Лимиты на карточные переводы: что изменилось

С 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины отменил предыдущий лимит в 150 000 грн в месяц, который действовал для переводов с карты на карту между физическими лицами. Теперь официально разрешено перечислять любые суммы без ограничений со стороны НБУ.

Банки сами могут устанавливать собственные лимиты (например, 50 000–100 000 грн) в зависимости от подтверждения источников дохода или уровня риска клиента. Поэтому хотя официальный лимит НБУ снят, но в вашем банке могут действовать индивидуальные ограничения.

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Однако это не означает, что все подобные операции полностью освобождены от налоговых обязательств. Вопрос налогов остается актуальным, и именно налоговая служба контролирует, какие переводы считать доходом, а по которым можно не платить налоги.

Когда не нужно платить налог с перевода

Налоги не начисляются, если деньги поступают:

1. От родственников первой ступени родства.

Речь идет о родителях, детях, супругах. Такие переводы считаются подарками от близких родственников и не облагаются налогами — независимо от суммы. То есть если мать переводит сыну 100 000 грн — это не считается доходом и не облагается налогом.

2. Как возврат долга.

Если вам возвращают деньги, которые вы когда-то одолжили, это не доход. Но во избежание проблем с налоговой желательно иметь подтверждение — расписку или договор займа, где указана сумма и дата.

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3. Если вы сами перевели средства между собственными карточками.

Это не считается операцией между двумя лицами, а значит, налог также не начисляется.

4. Если предприниматель-ФЛП переводит средства с предпринимательского счета на личную карту.

В таком случае налогообложение не применяется, но только если ФЛП соблюдает правила ведения учета и уплачивает налоги в соответствии с системой налогообложения.

Когда налог обязателен

Налоговые обязательства возникают в следующих случаях:

1. Если вы получили перевод как подарок от родственника.

К примеру, знакомый или кум подарил вам 10 000 грн в день рождения. В этом случае сумма считается доходом. По закону, подарки от не близких родственников облагаются налогом по общей ставке:

— 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

— 1,5% — военный сбор.

В общем, 19,5% от суммы перевода.

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2. Если налоговая расценит ваш регулярный доход как «предпринимательскую деятельность без регистрации».

Если вы часто получаете на карту переводы от незнакомых лиц (например, за продажу товаров или услуг), вас могут обязать уплатить налоги как самозанятое лицо. В некоторых случаях это может привести к штрафу или требованию зарегистрировать ФЛП.

Какая «безопасная» сумма для перевода

По словам юриста Василия Андрусяка, согласно Налоговому кодексу Украины, не облагаемой налогом считается сумма до 2 000 грн в год, но только для натуральных подарков — то есть вещей, а не денег.

Поэтому автоматически считать, что можно без налогов получать 2 000 грн переводом на карту ошибочно. Если это денежный подарок от родственника, даже сумма 2 001 грн уже формально подпадает под налогообложение.

Как обезопасить себя

Если перевод происходит между родственниками — желательно указать назначение платежа (помощь от матери, денежная помощь от отца и т.п.). Если возвращают долг — храните расписку или электронный договор займа. Если планируете получать переводы как оплату за товары или услуги, лучше зарегистрировать ФЛП, чтобы избежать штрафов. Не стоит регулярно получать деньги от посторонних без объяснения — это вызывает вопросы у банков и налоговой.

Итак, на сегодняшний день лимит в 150 000 грн ежемесячно отменен — переводить можно любые суммы.

Налог не платится, если деньги поступили от родственника как возврат долга или это ваши собственные средства.

Налог 19,5% нужно платить, если вы получили перевод в качестве подарка от постороннего лица или в качестве дохода без регистрации.

Указывайте назначение платежа и храните документы, чтобы иметь доказательства перед налоговой.

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