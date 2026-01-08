- Дата публикации
Какую сумму валюты украинцы могут провозить за границу в 2026 году
Украинцы могут вывозить за границу до 10 тысяч евро (496 283 грн) наличными без декларации и документов, но любая сумма сверх этого лимита подлежит обязательному декларированию.
В Украине есть четкие правила перевозки наличных денег через границу. Если их нарушить, можно потерять часть средств.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Действующее законодательство позволяет физическим лицам вывозить любую сумму наличных денег, однако без заполнения таможенной декларации разрешено перевозить средства только в пределах установленной нормы.
В частности, граждане Украины, имеющие статус резидентов, могут пересекать границу с наличной валютой на сумму, не превышающую эквивалент 10 000 евро (около 498 500 грн). В таком случае выезд за пределы страны происходит без необходимости декларирования и подачи дополнительных документов, подтверждающих происхождение денег.
В случае, если общая сумма наличных денег превышает этот лимит, лицо обязано задекларировать средства и предоставить документы, подтверждающие их легальное происхождение.
К таким документам относятся:
чек из банкомата, квитанция платежного терминала
банковская выписка с информацией о движении средств на счете
распоряжение или платежное поручение на обналичивание
документ, подтверждающий проведение валютно-обменной операции
фискальный чек о выдаче наличных денежных средств владельцам электронных платежных средств
«Отсутствие таких документов при перевозке суммы, превышающей разрешенный порог, расценивается как нарушение таможенного законодательства Украины», — уточнили в ведомстве.
Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.