Какую сумму валюты украинцы могут провозить за границу в 2026 году

Украинцам советуют заранее проверять сумму наличных

В Украине есть четкие правила перевозки наличных денег через границу. Если их нарушить, можно потерять часть средств.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Действующее законодательство позволяет физическим лицам вывозить любую сумму наличных денег, однако без заполнения таможенной декларации разрешено перевозить средства только в пределах установленной нормы.

В частности, граждане Украины, имеющие статус резидентов, могут пересекать границу с наличной валютой на сумму, не превышающую эквивалент 10 000 евро (около 498 500 грн). В таком случае выезд за пределы страны происходит без необходимости декларирования и подачи дополнительных документов, подтверждающих происхождение денег.

В случае, если общая сумма наличных денег превышает этот лимит, лицо обязано задекларировать средства и предоставить документы, подтверждающие их легальное происхождение.

К таким документам относятся:

чек из банкомата, квитанция платежного терминала

банковская выписка с информацией о движении средств на счете

распоряжение или платежное поручение на обналичивание

документ, подтверждающий проведение валютно-обменной операции

фискальный чек о выдаче наличных денежных средств владельцам электронных платежных средств

«Отсутствие таких документов при перевозке суммы, превышающей разрешенный порог, расценивается как нарушение таможенного законодательства Украины», — уточнили в ведомстве.

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.