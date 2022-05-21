Канада планирует выдать Украине около 210 млн долларов кредита: нюансы

Вместе с этими средствами сумма, которую в этом году Канада уже выделила Украине, превысит 1,5 млрд дол. США.
Канада планирует выделить Украине 250 млн канадских долларов кредитных средств (около 210 млн долл. США – ред.) с помощью механизма Международного валютного фонда.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на министерство финансов Канады.
Министр финансов Канады Христя Фриланд объявила о дополнительном займе.
Вместе с этими средствами сумма, которую в этом году Канада уже выделила Украине, превысит 1,5 млрд дол. США.
"Данные средства считаются отдельно от существенной помощи, предоставленной через военную и гуманитарную поддержку, а также миграционные меры", — пояснили в финансовом ведомстве.
Канада вместе с союзниками в G7 продолжит поддерживать Украину в защите суверенитета и демократии.
Напомним, правительство Канады организует 4 чартерных рейса в Канаду для украинцев и членов их семей. Рейсы в города Канады будут проходить из Польши.
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