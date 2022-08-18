Канада предоставит Украине 450 миллионов долларов на газ для отопительного сезона

Украина готовится к началу отопительного сезона, и помогают в этом, в том числе и страны-партнеры.
Канада предоставит стране 450 миллионов канадских долларов, а это почти 13 миллиардов гривен, на закупку газа к отопительному сезону.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону. Украины в борьбе за свободу и демократию", — говорится в поломке руководителя Кабмина.
Как сообщалось, в рамках экономических санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокированы российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов — это около 320 млн американских долларов.
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