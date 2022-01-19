Капитализация рынка акций России 19 января снизилась на 4,81%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром", "Роснефть" и "Сбербанк".

Капитализация российского рынка акций, исчисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в среду на "Московской бирже", составила 57 610 триллионов рублей (около 754 703 млрд долларов), что на 4,81% меньше, чем в предыдущий день.

Об этом пишет российский Интерфакс.

Сообщается, что по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня, капитализация снизилась на 2 910,838 млрд рублей (более 38 млрд долларов), или на 4,81%.

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (7 315 трлн рублей или почти 95 млрд долларов), "Роснефть" (5 914 трлн рублей или почти 77,5 млрд долларов), "Сбербанк" (5 393 трлн рублей или около 70,6 млрд долларов).

По состоянию на 30 декабря 2021 года капитализация составляла 62,818 трлн рублей (более 822 млрд долларов), то есть с начала года показатель снизился на 8,29%.

Напомним, депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

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