Капуста дорожает рекордными темпами: сколько стоит килограмм и почему выросли цены

В Украине дорожает капуста

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В Украине стремительно начала дорожать белокочанная капуста свежего урожая. Она уже продается дороже, чем в прошлом году. На этой неделе на рынке сформировался сильный дефицит капусты. Фермеры говорят, что из-за аномальной жары капуста созревает гораздо медленнее.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

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Белокочанная капуста начала дорожать

Поскольку из-за жары капуста стала медленнее созревать, объемы поставок продукта на рынки заметно снизились. Пока украинские хозяйства отгружают качественную капусту по 15–22 грн/кг.

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Это в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Хотя еще неделю назад ценники не пересекали отметку 18 грн/кг.

Дополнительным фактором удорожания белокочанной капусты стали вредители и болезни на полях. Качество значительной части урожая ухудшилось, аграрии подняли цены на капусту товарного вида и хорошего качества.

Эксперты рынка объясняют резкий скачок цены тем, что продажа ранних сортов капусты уже подходит к концу. Пока что поздние сорта массово не вышли на рынки.

Поскольку спрос среди покупателей остается высоким, нехватка предложения толкает ценники вверх. Сейчас капуста в Украине стоит в среднем на 59% дороже, чем в этот же период в прошлом году.

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Если высокий спрос на капусту сохранится, производители и дальше будут повышать цену.

В Украине резко дешевеет морковь

Напомним, в Украине уже вторую неделю подряд снижаются оптовые цены на морковь. По данным аналитиков EastFruit, фермеры отгружают продукцию в диапазоне 18–26 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной падения цен избыток товара на рынке: сбор урожая продолжается почти во всех регионах страны, из-за чего предложение растет каждый день.

На фоне слабого спроса и отсутствия больших закупок со стороны покупателей аграрии вынуждены делать скидки. Несмотря на снижение, текущая стоимость моркови в среднем все еще вдвое выше прошлогодней.

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