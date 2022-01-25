Карантин и закрытые рестораны: в мире вырос спрос на игристые вина

Карантин и закрытые рестораны: в мире вырос спрос на игристые вина

Франция нарастила экспорт напитка.

Несмотря на пандемию и закрытые рестораны и бары, в мире увеличился спрос на игристые вина.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В частности, французские виноделы сообщили, что в стране зафиксировали рекордное количество экспорта. В 2021 году из Франции вывезли на продажу 180 миллионов бутылок — это на 38% больше, чем в предыдущий период.

Главными странами, куда экспортировали шампанское, остаются США и Великобритания.

Как сообщалось, в течение прошлого года на 44% увеличился импорт игристых вин в Украину. Он составляет 54,7 млн долларов. Увеличение ввоза игристых вин из-за границы связывают с тем, что производство украинских вин в 2021-м сократилось на 2%, а за последние пять лет – на 39%. Кроме того, меняются вкусовые предпочтения украинцев.

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