Карточные переводы будут контролировать более жестко: какая сумма подпадает под проверку

Денежные переводы

Больше плюсов новых правил карточных переводов получают контролирующие органы.

Об этом сказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире «Киев24».

«Больше плюсов от этого получают контролирующие органы. Люди должны знать, что все их транзакции будут еще более внимательно контролироваться и отслеживаться. Причем, можно будет проследить цепь транзакций без дополнительного запроса», — пояснил Савченко.

По словам ректора Международного института бизнеса, транзакции не отслеживаются до 30 тысяч гривен. Если же сумма будет больше, то Савченко советует перечислять средства через IBAN и указывать назначение транзакции: «подарок» и т.д.

С 1 октября Нацбанком вводится обязательное название получателя при карточных переводах, что облегчает идентификацию транзакций. Расширенные реквизиты включают персональные данные и название получателя, а требования к платежным документам ужесточились для предотвращения мошенничества.

Напомним, в Польше налоговая служба все чаще проверяет счета в польских банках. Выросло количество запросов на освобождение от банковской тайны и анализов подозрительных переводов.