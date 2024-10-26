Картофель по 50 гривен: в Минагрополитики объяснили, что будет с ценами

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины опровергает возможность удорожания картофеля до 50 гривен за килограмм.

Об этом сообщил первый заместитель министра Тарас Высоцкий, пишет "Укринформ".

По его словам, текущие цены держатся на уровне 20 грн/кг на оптовом рынке и 30 грн/кг в розничной торговле за последние две недели. Эти характеристики уже покрывают себестоимость производства и разрешают осуществлять импортные операции.

"Несмотря на то, что урожай картофеля этого года уменьшился на 18% из-за засухи, которая составляет около 4 млн тонн, оснований для значительного подорожания нет", — заверил Высоцкий.

По импорту замминистра отметил, что Украина завозит незначительные объемы картофеля по сравнению с внутренним производством.

"Несколько десятков тысяч тонн импортируемой продукции достаточно для стабилизации ценовой ситуации на рынке", — пояснил он.

В то же время Высоцкий предупредил, что весной возможен умеренный рост цен примерно на 15% из-за дополнительных затрат на хранение продукции.

Напомним, цены на картофель в Украине выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом. Стоимость овоща достигла 20-30 грн/кг в зависимости от сорта и качества.

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