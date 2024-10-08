Картофель в Украине скоро значительно подорожает: аналитик назвал причины и ожидаемую цену

Зимние цены на картофель в Украине, вероятно, подскочат до 50-55 гривен за килограмм.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в интервью "Украинскому радио".

По словам Гопки, сейчас на оптовом рынке средняя цена картофеля составляет 19–22 грн, а в супермаркетах – 30–35 грн за килограмм. Высокая цена, прежде всего, обусловлена летней засухой, из-за чего аграриям в некоторых регионах страны не удалось полноценно собрать урожай. В то же время украинцев ожидает повышение налогов, "поэтому какого-то существенного снижения цен, к сожалению, не будет".

Аналитик добавил, что в октябре обычно на рынке есть максимальное предложение картофеля, что соответственно приводит к сезонному падению цен. Но в этом году ситуация нетипичная – в некоторых регионах сейчас картофель даже еще пытаются дособирать, и это не второй урожай в сезоне, а первый, который не смогли вовремя собрать из-за слишком твердой почвы.

"В общем это касается больше Центральной и Восточной Украины. Возможно, на Западной не было очень больших таких проблем, потому что там немного другой климат. Но в общей картине еще фиксируется то, что картофель в небольших объемах, но еще собирается, и это повлияло на цену Но даже если мы соберем этот картофель, то я не уверен, что цена очень сильно снизится. Поэтому какого-то существенного снижения цен, к сожалению, не будет", — объяснил Гопка.

Он отметил, что цены на картофель в последующие месяцы, скорее всего, будут только увеличиваться, ведь урожай требует дополнительных затрат во время хранения.

"Вероятнее всего, что в апреле подавляющее большинство продукции, которая будет на полках, это будет импортная продукция... Для конечного потребителя со всеми наценками, я думаю, что мы можем спокойно подойти к цене 50-55 грн за килограмм, это точно. Но это такой оптимистичный вариант. Реалистичный может быть даже немного больше, то есть и 60 грн", – спрогнозировал аналитик.

По мнению Максима Гопки, импорт картофеля из Египта и ЕС вряд ли будет способствовать сдерживанию роста цен на картофель зимой.

"Нужно понимать, что у нас есть дополнительные расходы на логистику и временное хранение. Плюс наценка, которая присутствует непосредственно у импортеров. Поэтому в комплексе все это возможно не даст дальше расти цене, но и не сломает и не даст ей снизиться", — подытожил аналитик.

Напомним, потребительская инфляция в Украине ускорилась. Девальвация гривны и повышение акцизов толкают цены вверх, но умеренно.

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