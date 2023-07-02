"Кассир не имеет права отказать": глава НБУ объяснил, какие доллары обязаны принимать обменники и банки

Обменники и банки должны принимать все доллары США. Даже выпущенные еще в 1914 году. В случае отказа в обмене или за предложение заплатить дополнительную комиссию – финансовые учреждения будут лишаться лицензий.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

"Теперь кассир в отделении банка, в обменном пункте не имеет права вам отказать, если валюта, купюра, которую вы даете для обмена, прошла счетчик и детектор. Все, точка. Я хочу, чтобы услышали это все – и валютообменники и граждане. Если вам вдруг отказывают, пытаясь предъявить какой-либо приказ или объясняя что-либо – вы всегда можете обжаловать эти действия непосредственному руководству в этом отделении банка. И обязательно это сделайте", — подчеркнул руководитель НБУ.

Напомним, в Украине некоторые обменники начали брать за "старые" доллары комиссию 20%.

ТСН.ua писал, в каком году выпуска доллары действительны в Украине , почему возникает сомнение в "старых" банкнотах.

В НБУ также объяснили, может кассир "на глаз" оценивать состояние банкнот.

Читайте также: