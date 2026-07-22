Катастрофа для Путина: аналитик оценил убытки от ударов по "российскому Amazon"

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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Уничтожение украинскими беспилотниками двух крупных логистических центров Wildberries вблизи Москвы может стать одним из самых болезненных экономических потерь для России за все время полномасштабной войны.

Такую оценку обнародовал аналитик и OSINT-исследователь ChrisO_wiki в социальной сети X.

По его словам, реальные последствия ударов значительно превысят заявленные потери товаров на 1,2 млрд долларов.

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«Уничтожение украинскими дронами двух огромных складов Wildberries под Москвой — это колоссальная катастрофа для российской экономики, которая нанесет гораздо больший ущерб, чем заявленные 1,2 миллиарда долларов утраченного товара», — отметил исследователь.

Почему Wildberries называют «русским Amazon»

ChrisO_wiki отмечает, что Wildberries уже давно стала одной из ключевых компаний российской экономики. Платформа является крупнейшим оператором электронной коммерции и крупнейшим ритейлером страны, а вместе с Ozon, по прогнозам, будет контролировать около 77% российского рынка онлайн-торговли к концу 2026 года.

«Wildberries часто называют „российским Amazon“, но его роль в российской экономике гораздо более значима, чем роль Amazon в западных экономиках», — подчеркнул он.

По оценке аналитика, компания обрабатывает около 4,5 млн заказов ежедневно, обслуживает десятки миллионов покупателей и обеспечивает работой более миллиона продавцов и тысячи логистических предприятий.

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Удар по сердцу российской логистики

По данным исследователя, в результате атак были выведены из строя сотни тысяч квадратных метров складских площадей. Только в Электростали Wildberries могла потерять около 350 тысяч квадратных метров логистических мощностей, что составляет до 15% всего складского фонда компании. Дополнительные потери были вызваны ударом по логистическому хабу в Подольске.

«Украинские атаки дронов нанесли удар по самому сердцу успеха компании — ее огромным складам», — отмечает ChrisO_wiki.

По его мнению, это приведет к потере сотен миллионов единиц товаров, банкротству части продавцов, сокращению налоговых поступлений и длительным перебоям в работе логистической сети.

Последствия могут ощутить на фронте

Аналитик отмечает, что Wildberries и Ozon стали важными каналами поставок товаров двойного назначения и гражданского снаряжения для российских военных.

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«Удары по Wildberries не положат конец войне — но они затруднят России ведение боевых действий и почти наверняка усилят недовольство общества», — подытожил ChrisO_wiki.

Он прогнозирует, что россияне также столкнутся с задержками в доставке, дефицитом отдельных товаров и ростом цен, в то время как восстановление разрушенной логистической инфраструктуры может занять много месяцев.

Напомним, что украинские атаки на склады Wildberries в России наносят сокрушительные удары по военному снабжению и логистике вражеской армии.

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