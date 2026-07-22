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Катастрофа для Путина: аналитик оценил убытки от ударов по "российскому Amazon"
Платформа Wildberries, склады которой подвергаются атакам украинских дронов, уже давно стала одной из ключевых компаний российской экономики.
Уничтожение украинскими беспилотниками двух крупных логистических центров Wildberries вблизи Москвы может стать одним из самых болезненных экономических потерь для России за все время полномасштабной войны.
Такую оценку обнародовал аналитик и OSINT-исследователь ChrisO_wiki в социальной сети X.
По его словам, реальные последствия ударов значительно превысят заявленные потери товаров на 1,2 млрд долларов.
«Уничтожение украинскими дронами двух огромных складов Wildberries под Москвой — это колоссальная катастрофа для российской экономики, которая нанесет гораздо больший ущерб, чем заявленные 1,2 миллиарда долларов утраченного товара», — отметил исследователь.
Почему Wildberries называют «русским Amazon»
ChrisO_wiki отмечает, что Wildberries уже давно стала одной из ключевых компаний российской экономики. Платформа является крупнейшим оператором электронной коммерции и крупнейшим ритейлером страны, а вместе с Ozon, по прогнозам, будет контролировать около 77% российского рынка онлайн-торговли к концу 2026 года.
«Wildberries часто называют „российским Amazon“, но его роль в российской экономике гораздо более значима, чем роль Amazon в западных экономиках», — подчеркнул он.
По оценке аналитика, компания обрабатывает около 4,5 млн заказов ежедневно, обслуживает десятки миллионов покупателей и обеспечивает работой более миллиона продавцов и тысячи логистических предприятий.
Удар по сердцу российской логистики
По данным исследователя, в результате атак были выведены из строя сотни тысяч квадратных метров складских площадей. Только в Электростали Wildberries могла потерять около 350 тысяч квадратных метров логистических мощностей, что составляет до 15% всего складского фонда компании. Дополнительные потери были вызваны ударом по логистическому хабу в Подольске.
«Украинские атаки дронов нанесли удар по самому сердцу успеха компании — ее огромным складам», — отмечает ChrisO_wiki.
По его мнению, это приведет к потере сотен миллионов единиц товаров, банкротству части продавцов, сокращению налоговых поступлений и длительным перебоям в работе логистической сети.
Последствия могут ощутить на фронте
Аналитик отмечает, что Wildberries и Ozon стали важными каналами поставок товаров двойного назначения и гражданского снаряжения для российских военных.
«Удары по Wildberries не положат конец войне — но они затруднят России ведение боевых действий и почти наверняка усилят недовольство общества», — подытожил ChrisO_wiki.
Он прогнозирует, что россияне также столкнутся с задержками в доставке, дефицитом отдельных товаров и ростом цен, в то время как восстановление разрушенной логистической инфраструктуры может занять много месяцев.
Напомним, что украинские атаки на склады Wildberries в России наносят сокрушительные удары по военному снабжению и логистике вражеской армии.