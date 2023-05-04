Казахстан закрыл границы для импорта западных товаров в Россию

Российские перевозчики с товарами "параллельного импорта" вынуждены искать пути для объезда через другие страны.

Из-за угрозы оказаться под санкциями США Казахстан закрыл свои границы для товаров так называемого "параллельного импорта" в Россию. Это произошло после визита в Астану американских чиновников во главе помощником замминистра финансов США Элизабет Розенберг.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на руководителя российской ассоциации "Грузавтотранс" Владимира Матягина.

По его словам, российские перевозчики с товарами "параллельного импорта" начали объезжать Казахстан. Западные товары теперь попадают в РФ через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.

До недавнего времени именно Казахстан был самым крупным "хабом" для параллельного импорта, общий объем которого правительство РФ оценило в $20 млрд.

По итогам 2022 года этот сосед России на 25% нарастил поставки товаров. Например, экспорт стиральных машин в РФ составил почти 100 тысяч штук в год, хотя в 2021 году, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, его из этой страны не было вообще. Поставки современных полупроводников из Казахстана подскочили более чем в 300 раз — до $3,7 млн. в денежном эквиваленте.

"Страна создает сложности на границе для такой продукции, поставщикам фактически закрыли границу", – прокомментировал нынешнюю ситуацию Матягин.

Решение закрыть границу для параллельного импорта в РФ было принято в Астане после визита американской делегации. В ходе встреч с представителями правительства и топ-менеджерами частных компаний прозвучало предупреждение о вторичных санкциях — мерах за нарушение санкционного режима.

"Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении компаний и банков", — сказала Розенберг по итогам визита, подчеркнув, что "последствия могут возникнуть в связи с помощью РФ в уклонении от санкций и мер экспортного контроля".

Напомним, ранее Казахстан резко ограничил россиянам срок пребывания в стране.

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