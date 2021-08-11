Каждый десятый: в Минфине рассказали, у скольких украинцев нет денег на коммуналку

Каждый десятый: в Минфине рассказали, у скольких украинцев нет денег на коммуналку

На выплату субсидий в прошлом году потратили более 36 млрд гривен из государственного бюджета.

В 2020 году 4,6 млнчеловек получили льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг и на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. То есть, фактически каждый десятый украинец не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги без помощи государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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На вышеупомянутые цели было направлено более 36 млрд гривен из государственного бюджета.

Кроме того, в прошлом году для выплаты ежемесячно государственной социальной помощи 254 тысячам малообеспеченных семей было потрачено более 11 млрд гривен бюджетных средств.

В то же время в Госстате подсчитали, что на состоянию на конец июня 2021 года долги украинцев за коммунальные услуги составили 66,3 млрд гривен.

Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа — 24,7 млрд гривен. За поставку тепловой энергии и горячей воды — 21,5 млрд гривен.

Напомним, что Кабинет министров отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщалось, субсидия уже переназначена для 2 млн человек. Из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение.

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