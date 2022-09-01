Каждый пятый россиянин из-за войны, развязанной Кремлем, потерял почти все свои сбережения

Результаты проведенного среди граждан РФ опроса показали, что более 80 процентов россиян с февраля этого года были уменьшить свои расходы более чем на половину.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса АльфаСтрахования, сообщает Forbes.

Каждый пятый из опрошенных россиян (21%) сообщил, что потерял почти все накопления, а 8% полностью потеряли финансовую подушку. Более половины участников опроса (52%) отметили, что потеряли незначительную часть своих накоплений, и только 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли.

Треть опрошенных (34%) рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля этого года выросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение расходов в 10%, а 15% респондентов — на 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении расходов более чем на 50%.

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В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Более половины из них (58%) признались, что им удается откладывать деньги, но для 39% делать это с начала войны стало гораздо труднее. Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.

Напомним, из-за роста цен и падения доходов в России население переходит в режим проедания сбережений.

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