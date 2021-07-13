Каждый второй хочет снова на заработки: названы сроки, на которые украинцы преимущественно едут в Польшу

Каждый второй хочет снова на заработки: названы сроки, на которые украинцы преимущественно едут в Польшу

В Польше более половины работников имеет высшее образование, но в основном они занимают более низкие должности.

В Польше почти половина работников из Украины непрерывно работает без оформления визы в течение безвизового режима — максимум три месяца. Таких работников в соседней стране 47%.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Барометр польского рынка труда", сообщает "Польское радио".

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Так, по данным исследования, 30% работников приезжает на работу в Польшу сроком от 3 до 6 месяцев; 14% работают от 6 до 12 месяцев; 4% — более года.

"Возможность легальной работы только на полгода означает, что многим компаниям не выгодно инвестировать в подготовку персонала с Востока на высшие должности", — прокомментировал глава компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглет.

В то же время, большинство опрошенных украинцев (71%) ответили, что за последние пять лет были в Польши более чем один раз, а еще 65% респондентов отметили, что планируют вернуться в страну на работу снова.

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По словам специалиста, количество вакансий для квалифицированных мигрантов постоянно растет. Например, в 2019 году специализированные должности занимали 4% работающих украинцев, а в 2021 году — более 12%.

Кроме того, как показал опрос, половина опрошенных имеют высшее образование, но 71% из них занимают низшие должности в Польше, каждый пятый работает в сфере услуг, 5% выполняет умственный труд и менее 1% принадлежит к управленческому персоналу.

Ранее сообщалось, в Польше в целом более 483 тысяч иностранцев сейчас имеют вида на жительство. Всего — более 265 тысяч — украинцы, которые только за последние три месяца получили более 20 000 временных видов на жительство в соседней стране.

Напомним, в Польше увеличилось работников, которые впервые приехали на работу в эту страну. Больше всего едут на работу в Польшу люди в возрасте 18-25 лет.

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