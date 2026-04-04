Кешбэк на горючее: когда закончится программа

В Украине был введен топливный кешбэк. Водители, которые заправляются на АЗС, могут вернуть часть средств. Впрочем, программа будет действовать в ограниченные сроки.

Что известно, и когда топливный кешбэк закончится, сообщает ТСН.ua.

В Украине кешбэк на горючее стартовал 20 марта. Программа будет действовать в течение всего апреля и должна завершиться 1 мая.

Следует заметить, что если горючее покупается через приложение АЗС, то кешбэк не начисляется. Его можно получить только после фактической оплаты бензина или дизеля — с формированием фискального чека с указанием приобретенного топлива.

Компенсация за горючее составляет:

15% за дизельное топливо;

10% за бензин;

5% за автогаз.

Максимальная ежемесячная сумма составляет 1000 гривен на человека. Снять средства с карты невозможно. Традиционно их можно использовать для безналичных расчетов.

Потратить кешбэк можно на:

коммунальные и почтовые услуги;

благотворительность, поддержку ВСУ;

пищевые продукты;

лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию украинского производства, которые зарегистрированы в программе нацкешбэка, и продаются в торговых точках-участниках программы.

С начала марта на фоне войны на Ближнем Востоке на украинских АЗС выросли цены на бензин и дизель. Чтобы смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей, правительство ввело в Украине программу топливного кешбэка, которая предусматривает частичную компенсацию затрат на топливные материалы.

Максимальная сумма выплаты — 1000 гривен в месяц. Программа действует до 1 мая в рамках «Национального кешбэка». Деньги начисляются на карту автоматически, если вы уже подключены к системе через «Дію».