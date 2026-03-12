Кешбек на горючее в Украине: как воспользоваться программой и как долго она будет действовать

Горючее / © pixabay.com

В Украине готовится новый пакет поддержки для граждан. Государство планирует ввести кэшбек на горючее, благодаря которому украинцы смогут получать часть израсходованных средств обратно.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам решение готовится после обсуждения с президентом Украины.

«По результатам обсуждения с президентом Украины готовим новый пакет поддержки для людей», — отметила Свириденко.

Какой кэшбек смогут получить украинцы

Согласно предварительным условиям программы, граждане смогут получить частичный возврат средств при покупке горючего на автозаправочных станциях.

Предусмотрены следующие ставки кэшбека:

15% от стоимости дизельного горючего

10% стоимости бензина

5% от стоимости автогаза

Ожидается, что приложение будет работать на всех автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.

Кешбек на горючее планируют начислять через государственную программу «Национальный кэшбек». В настоящее время ею уже пользуется около 9,4 миллиона граждан.

По словам чиновников, программа кэшбека на топливо будет временной и будет действовать до 1 мая. Власти рассчитывают, что такая инициатива поможет уменьшить финансовую нагрузку на украинцев.

Какая стоимость горючего в Украине

На утро 12 марта крупнейшие сети автозаправочных станций в Украине оставили цены на бензин почти без изменений, однако дизельное топливо подорожало.

По данным мониторинга, стоимость дизеля выросла на нескольких сетях АЗС: на UPG — на 49 копеек, на WOG — на 1 гривну, а на Socar и «Укрнафте» — на 2 гривны.

Средние цены на горючее на тот момент составляли: бензин А-92 — 67,74 грн за литр, А-95 — 69,76 грн, А-95+ — 73,62 грн, А-100 — 80,46 грн. Дизельное горючее стоило в среднем 72,28 грн за литр, автогаз — 42,41 грн.

Цены на топливо — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу кэшбека для потребителей бензина, дизеля и автогаза. Инициатива должна частично компенсировать расходы украинцев на горючее на фоне нестабильности мирового нефтяного рынка.

Глава государства пояснил, что соответствующий механизм должен подготовить Министерство экономики Украины и Министерство энергетики Украины. По его словам, программа позволит вернуть часть расходов на топливо через систему кэшбека.

К слову, директор Консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн заявил, что предпосылок для дальнейшего роста цен на бензин и дизель в Украине пока нет.

По его словам, на рынке уже наблюдается снижение оптовых цен на нефтепродукты, а один из крупных поставщиков возобновляет поставки и выполнит запланированные объемы на март.

Эксперт также отметил, что после начала войны в Иране цены на топливо в странах Европы выросли значительно больше, чем в Украине. В частности, в Польше дизель подорожал на 21 грн. за литр, а в Германии — на 23 грн. В Украине рост составил около 10 грн для дизеля и 6 грн для бензина.