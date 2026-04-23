Кешбек на горючее: владельцы которых авто чаще всего получают деньги

Бензин / © Associated Press

В Украине уже 2 млн. граждан воспользовались кэшбеком на горючее с момента запуска программы 20 марта.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, более 91% участников - владельцы автомобилей массового сегмента. Чаще всего кэшбек получают владельцы таких моделей как Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Skoda Octavia и Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а также автомобили ВАЗ.

Большинство участвующих в программе автомобилей имеют возраст от 10 до 20 лет, а более 80% — двигатели объемом до 2,5 литра.

В рамках программы государство компенсирует часть расходов на топливо: до 15% за дизель, 10% за бензин и 5% за газ. Максимальная сумма кэшбека составляет до 1000 грн в месяц.

Вырученные средства можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки лекарств, книг или продуктов украинского производства. В среднем около 70% кэшбека украинцы направляют именно на оплату коммуналки.

Всего программой «Национальный кэшбек» уже пользуется более 4,5 млн украинцев.

Кешбек на горючее - что известно

Напомним, с начала марта на фоне войны на Ближнем Востоке на украинских АЗС выросли цены на бензин и дизель. Чтобы смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей, правительство ввело в Украине программу топливного кэшбека, предусматривающего частичную компенсацию расходов на топливные материалы.

Максимальная сумма выплаты – 1 000 гривен в месяц. Программа действует до 1 мая в рамках «Национального кэшбека». Деньги начисляются на карту автоматически, если вы уже подключены к системе через Действие.

Отметим, что в Министерстве экономики сообщали, что решение о продлении выплат кэшбека за покупку горючего на автозаправках (АЗС), которые присоединились к государственной программе «Национальный кэшбек», после 1 мая еще не принято.