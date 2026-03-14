Кэшбек на топливо: программа будет предусматривать лимит на фиксированную сумму

АЗС / © pixabay.com

Объявленная правительством государственная программа «кэшбек на топливо» будет предусматривать ежемесячный лимит в размере до 1000 грн на одного потребителя. То есть водители смогут получить за месяц только фиксированную сумму, независимо от объемов приобретенного топлива.

Об этом сообщил коммуникационщик Кабмина Иван Пальчевский в комментарии под сообщением в Facebook.

«По этой программе планируется ограничение 1000 грн на потребителя в месяц», — отметил он.

Так Пальчевский прокомментировал сообщение руководителя Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского.

После такого уточнения Вышлинский обратил внимание на то, что банки обычно ограничивают кэшбек примерно 500 грн в месяц.

«Вот отличный пример разницы между своими деньгами и чужими. Почти все банки ограничивают кэшбек 500 грн в месяц. Потому что это свои деньги», — написал он.

Также, по подсчетам эксперта, лимит на 1000 грн означает возможность приобретения примерно 140 литров бензина по субсидированной цене.

Какой кэшбэк смогут получить украинцы

Согласно предварительным условиям программы, граждане смогут получить частичный возврат средств при покупке топлива на автозаправочных станциях.

Предусмотрены следующие ставки кэшбэка:

15% от стоимости дизельного топлива

10% от стоимости бензина

5% от стоимости автогаза

Программа будет работать до 1 мая в рамках программы «Национальный кэшбек». Кэшбек будут начислять на всех АЗС, которые присоединятся к ней.

Напомним, директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн утверждает, что в марте Украина будет полностью обеспечена горючим, но в апреле ситуация может быть непростой