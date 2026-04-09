Кешбэк на топливо: в правительстве объяснили, что будет с выплатами в мае

Решение о продлении выплат кешбэка за покупку топлива на автозаправках (АЗС), которые присоединились к государственной программе «Национальный кешбэк», после 1 мая еще не принято.

Об этом сообщили в Министерстве экономики в ответе на запрос РБК-Украина.

В министерстве отметили, что эта программа вводилась как временный ответ на резкий рост мировых цен из-за внешних факторов.

По словам чиновников, окончательное решение о ее продолжении будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти, экономической целесообразности и соответственно актуальности такой поддержки.

В Минэкономики отметили, что цифровая инфраструктура программы уже опробована, поэтому государство может быстро адаптировать ее параметры под любую рыночную ситуацию.

В ответе добавили, что правительство сознательно избегает прямого контроля цен на АЗС, чтобы не допустить разбалансировки рынка и возникновения дефицита. Именно поэтому для поддержки потребителей был выбран инструмент кешбэка как наиболее адресный и более эффективный, чем снижение акцизов, поскольку не вымывает средства из бюджета без надобности.

В Минэкономики сообщили, что по состоянию на 9 апреля ежедневно начисляется около 20 млн грн компенсаций.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинцы активно пользуются кешбэком за покупку топлива. По состоянию на 5 апреля этой программой воспользовалось 1,3 млн покупателей.

Кэшбэк на топливо — что известно

Напомним, с начала марта на фоне войны на Ближнем Востоке на украинских АЗС выросли цены на бензин и дизель. Чтобы смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей, правительство ввело в Украине программу топливного кешбека, предусматривающую частичную компенсацию расходов на топливные материалы.

Максимальная сумма выплаты — 1000 гривен в месяц. Программа действует до 1 мая в рамках «Национального кешбэка». Деньги начисляются на карту автоматически, если вы уже подключены к системе через «Дію».

ТСН.ua рассказывал, как получить кешбек на топливо, какая максимальная сумма выплат и что для этого нужно сделать.