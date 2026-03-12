Кэшбек на топливо в Украине: Зеленский анонсировал новую программу

Горючее / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу кэшбэка для потребителей бензина, дизеля и автогаза. Новая инициатива должна смягчить удар по кошелькам украинцев из-за мировой нестабильности на рынке нефти.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

По словам Зеленского, Министерство экономики и Министерство энергетики должны разработать программу поддержки для граждан, которые испытывают дополнительное давление из-за нестабильности на топливном рынке. Причиной такой ситуации стала напряженность вокруг Ирана и сокращение поставок нефти на мировые рынки.

«Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо», — пояснил президент.

Он также сообщил, что поручил премьер-министру Юлии Свириденко уже сегодня-завтра детально проработать механизм будущих программ поддержки и представить их общественности.

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, накануне Свириденко заявила, что правительство совместно с «Укрнафтой» и частными компаниями обеспечит бесперебойные поставки топлива по всей стране. Цены будут формироваться с учетом мировых трендов, но без внутренних спекуляций, при этом «Укрнафта» станет ориентиром справедливой стоимости. Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба будут мониторить рынок, а Минэнерго вводит ежедневную координацию с операторами. Параллельно разрабатываются механизмы поддержки уязвимых категорий потребителей для сохранения стабильности и доступности топлива.

По состоянию на утро 12 марта цены на бензин в украинских сетях АЗС остаются стабильными, однако дизельное топливо подорожало, причем в отдельных сетях рост достиг 2 грн.