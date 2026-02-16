"Национальный кешбэк" по-новому: государство увеличило выплаты на некоторые товары – список

Национальный кешбэк

Реклама

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кешбэк" получает новые правила: единая ставка 10% заменяется на 5% или 15%, в зависимости от категории товаров.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Процент кешбэка будет зависеть от категории товара. Это позволит усилить украинские бренды там, где они больше конкурируют с импортными аналогами", - пояснили в Минцифре.

Реклама

Кто и сколько получит

15% кешбэка будет начисляться на украинские товары в категориях с высоким уровнем импорта (более 35% в потребительской корзине). Сюда входят одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия, а также некоторые продукты: твердые и мягкие сыры, определенные виды макарон и круп.

5% кешбэка будет действовать на украинские товары с меньшим уровнем импорта (до 35%). Это, в частности, хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, растительное масло, овощи, фрукты, рыба, консервы, сладости, снеки, напитки, соусы, а также лекарства и товары для сада.

Чтобы проверить, начисляется ли кешбэк и какая именно ставка, в приложении "Дія" предусмотрен сканер штрихкодов: достаточно навести камеру на товар.

Кешбэк также можно получить на:

коммунальные услуги,

донаты на ВСУ,

почтовые услуги,

продукты и лекарства украинского производства,

книги.

Напомним, ранее речь шла о том, что средства с карты "Национальный кешбэк", оформленной через "Дія", нужно использовать до 30 июня 2026 года.

Также сообщалось, что владельцы частных домов и таунхаусов могут получить кредит под 0% годовых на приобретение оборудования для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% от стоимости оборудования в зависимости от комплектации системы.