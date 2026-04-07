Кешбэк за февраль уже поступает: кому вернут деньги за покупки и куда их можно потратить
Деньги за февраль получат более 4,46 млн украинцев.
В Украине начали выплаты по программе «Национальный кешбэк» за февраль. Часть пользователей получит кешбэк и за январь, который требовал дополнительной обработки.
Об этом сообщили в Минэкономики.
Заметим, что выплаты получат более 4,46 млн пользователей программы. Кешбэк за февраль начислялся еще по фиксированной ставке в 10%. В то же время с 1 марта программа работает по обновленной модели и предусматривает два уровня:
15% — на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, отдельные виды макаронных изделий и круп.
5% — в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции: сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и твердых).
Кешбэк на горючее
В Украине с 20 марта действует кешбэк на горючее. К программе присоединились почти 190 сетей АЗС, а кешбэком на горючее воспользовались более 1,3 млн украинцев.
Компенсация за горючее составляет:
15% за дизельное топливо;
10% за бензин;
5% за автогаз.
Как потратить средства
Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе. Средства кешбэка не облагаются налогом, не учитываются при назначении субсидий и льгот и не могут быть сняты наличными или переведены на другую карту.
Полученные средства кешбэка можно потратить на:
оплату коммунальных услуг;
оплату почтовых услуг;
приобретение продуктов питания украинского производства;
приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;
покупку книг и другой печатной продукции;
благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ.
Напомним, средства, начисленные по программе «Национальный кешбэк», нужно использовать до 30 июня 2026-го. Однако это не означает, что программа прекратит свою работу.
