Кешбэк за февраль уже поступает: кому вернут деньги за покупки и куда их можно потратить

Национальный кэшбек.

Реклама

В Украине начали выплаты по программе «Национальный кешбэк» за февраль. Часть пользователей получит кешбэк и за январь, который требовал дополнительной обработки.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Заметим, что выплаты получат более 4,46 млн пользователей программы. Кешбэк за февраль начислялся еще по фиксированной ставке в 10%. В то же время с 1 марта программа работает по обновленной модели и предусматривает два уровня:

Реклама

15% — на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, отдельные виды макаронных изделий и круп.

5% — в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции: сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и твердых).

Кешбэк на горючее

В Украине с 20 марта действует кешбэк на горючее. К программе присоединились почти 190 сетей АЗС, а кешбэком на горючее воспользовались более 1,3 млн украинцев.

Компенсация за горючее составляет:

15% за дизельное топливо;

10% за бензин;

5% за автогаз.

Как потратить средства

Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе. Средства кешбэка не облагаются налогом, не учитываются при назначении субсидий и льгот и не могут быть сняты наличными или переведены на другую карту.

Полученные средства кешбэка можно потратить на:

Реклама

оплату коммунальных услуг;

оплату почтовых услуг;

приобретение продуктов питания украинского производства;

приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;

покупку книг и другой печатной продукции;

благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ.

Напомним, средства, начисленные по программе «Национальный кешбэк», нужно использовать до 30 июня 2026-го. Однако это не означает, что программа прекратит свою работу.

Отметим, что с 1 марта средства по программе «Национальный кешбэк» будут начислять по-новому. Так, единая ставка 10% заменяется на 5% или 15% — в зависимости от категории товаров.