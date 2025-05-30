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Как рассказал генеральный директор Андрей Острогруд в интервью NV.Бизнес, если в прошлом году предприятие вложило в развитие более 1 млн. долларов, то за первое полугодие этого года эта сумма составила уже почти 2 млн. долларов.

«Я уверен, что украинский бизнес также может являться примером даже для развитых стран мира», — сказал Острогруд, отметив, что украинские предприятия могут демонстрировать прогресс в переходе к «зеленым» технологиям даже во время полномасштабной войны.

По словам Острогруда, «КИЕВГУМА» уверенно смотрит в сторону европейских рынков и налаживает сотрудничество с международными партнерами в сфере «зеленой» экономики — «для более агрессивной экспансии».

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Для достижения энергетической независимости и повышения эффективности предприятие запустило газогенераторную установку и продолжает устанавливать новое современное оборудование, которое позволит работать стабильно в условиях энергетических вызовов.

В то же время компания активно увеличивает отчисления в госбюджет: за 2023 год уплачено 16,7 млн грн налога на прибыль, за 2024 год — уже 83,7 млн грн, а только за первый квартал 2025 года — более 20 млн грн.

Напомним, в продуктовом портфеле «КИЕВГУМЫ» — более 4 тысяч наименований, включая уникальную продукцию для стратегических предприятий Украины. Продукция экспортируется более чем в 30 стран Европы и Средней Азии. В апреле компания успешно прошла сертификацию ISO 9001 от авторитетного европейского органа Bureau Veritas Certification, что подтверждает высокий уровень производственных процессов и качества.