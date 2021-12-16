Киевстар и Альфа-Банк Украина поддерживают бонусами программу выплат для вакцинированных

Киевстар вместе с Альфа-Банком будут начислять дополнительные 150 бонусных гривен всем новым клиентам Sense SuperApp, кто оформит специальную карточку поддержки для получения 1000 грн в рамках государственной программы поддержки вакцинированных.

Оформить карту можно в цифровом банке Sense SuperApp, а затем в приложении Действие выбрать счет для получения средств. Если клиенты еще не пользуются Действием, то для регистрации в цифровом банке они смогут выбрать видеочат с консультантом. Оформление карты бесплатно и у клиентов не будет никакой платы за ее обслуживание. Начисление средств начнется с 19 декабря в течение 10 дней после подачи заявления.

Новые клиенты Sense SuperApp, являющиеся абонентами Киевстар, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет программы вознаграждений Cash'U Club дополнительные 100 грн и 50 грн на мобильный счет Киевстар.

Чтобы использовать бонусные средства программы вознаграждений, достаточно открыть любую другую цифровую карту банка. Например, карта Cameleon, с которой клиенты получают до 7 категорий кэшбека, бесконечный льготный период на кредитные средства всего под 0,01% годовых и многие другие преимущества. А бонусные средства на счете Киевстар можно использовать для оплаты дополнительных услуг, мобильного интернета и звонков в роуминге.

Подробности о процессе оформления карты Поддержка и получение средств можно узнать по этой ссылке.

Также Киевстар вместе со своим стратегическим партнером Helsi будет информировать о возможности получить 1000 грн вакцинированным. Все желающие еще не прошедшие полный курс вакцинации могут записаться в системе Helsi: через сайт или в удобном приложении. При их использовании на мобильном телефоне у абонентов Киевстара не будут списываться мегабайты трафика.