Киевстар и НКЦБФР подписали меморандум о развитии рынка капитала Украины

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В рамках меморандума стороны также подтвердили заинтересованность в реализации пилотного проекта по созданию механизма доступа украинских инвесторов к акциям Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), находящиеся в листинге на Nasdaq.

« Мы убеждены, что украинские инвесторы должны иметь больше возможностей для участия в развитии успешных украинских компаний через рыночные механизмы, отвечающие лучшим международным практикам. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие рынка капитала Украины и его интеграцию в международную финансовую инфраструктуру. Мы рассматриваем подписание этого меморандума как важный шаг к созданию предпосылок для реализации таких проектов в будущем », – отметил Александр Комаров, президент группы Киевстар.

Стороны планируют совместно прорабатывать необходимые нормативные, регуляторные и организационные предпосылки реализации этой инициативы согласно требованиям законодательства Украины.

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Меморандум закладывает основу для дальнейшего сотрудничества между государством и бизнесом в развитии рынка капитала Украины, расширении инвестиционных возможностей граждан и интеграции украинской финансовой инфраструктуры в глобальную экономику.

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