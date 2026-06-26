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Киевстар и НКЦБФР подписали меморандум о развитии рынка капитала Украины Актуально
Сегодня, во время Ukrainian Recovery Conference, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Киевстар подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие рынка капитала Украины, расширение инвестиционных возможностей граждан, повышение финансовой инклюзии населения и интеграцию украинского рынка капитала в международную финансовую инфраструктуру.
В рамках меморандума стороны также подтвердили заинтересованность в реализации пилотного проекта по созданию механизма доступа украинских инвесторов к акциям Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), находящиеся в листинге на Nasdaq.
« Мы убеждены, что украинские инвесторы должны иметь больше возможностей для участия в развитии успешных украинских компаний через рыночные механизмы, отвечающие лучшим международным практикам. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие рынка капитала Украины и его интеграцию в международную финансовую инфраструктуру. Мы рассматриваем подписание этого меморандума как важный шаг к созданию предпосылок для реализации таких проектов в будущем », – отметил Александр Комаров, президент группы Киевстар.
Стороны планируют совместно прорабатывать необходимые нормативные, регуляторные и организационные предпосылки реализации этой инициативы согласно требованиям законодательства Украины.
Меморандум закладывает основу для дальнейшего сотрудничества между государством и бизнесом в развитии рынка капитала Украины, расширении инвестиционных возможностей граждан и интеграции украинской финансовой инфраструктуры в глобальную экономику.