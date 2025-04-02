Киевстар и Uklon официально закрыли соглашение о покупке бизнеса заказа онлайн

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После закрытия соглашения, Киевстар и Uklon остаются отдельными бизнесами, а команда компании под руководством СЕО Uklon Сергея Гришкова в полном составе продолжит работать над развитием продуктов и сервисов компании в Украине и на других рынках. 3% корпоративных прав Uklon остаются в собственности Виталия Дятленко, одного из соучредителей компании.

«Соглашение с Uklon – это важный стратегический шаг для Киевстара на пути создания современного цифрового оператора. Мы делаем ставку на талантливую команду и перспективный бизнес Uklon, которые уже доказали свою эффективность на рынке. Наша цель как стратегического инвестора — развивать существующие сервисы онлайн-заказа авто и доставки, внедрять новые решения и услуги и выходить на международные рынки, усиливая конкурентные преимущества обеих компаний», — комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

«Неделю назад компания Uklon отметила 15-летие с момента выполнения первого заказа и своего основания. Сейчас Uklon является не только лидером рынка в Украине, но и неотъемлемой частью успеха украинского технологического бизнеса. Говоря от всех соучредителей компании, мы очень рады, что Uklon продолжит свое развитие уже с новым мощным стратегическим инвестором — компанией Киевстар — уверены, что это взаимно усилит позиции компаний и поможет Uklon выйти на новый уровень как в Украине, так и за ее пределами», — отметил Дмитрий Дубровский .

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Корпоративное управление Uklon будет осуществлять Набсовет под руководством Александра Комарова, СЕО Киевстар. В состав руководящего органа будут входить представители обеих компаний, в частности Зоя Дроншкевич, Директор по бизнес развитию Киевстар, Борис Долгушин, CFO Киевстар, и соучредители Uklon — Сергей Смусь и Виталий Дятленко.

«Это важное событие и для нашей компании, и для всего украинского бизнеса. Наша команда рада дополнить своей уникальной экспертизой, инновационностью и динамичной драйвовой культурой цифровую экосистему Киевстар и Группы Veon. Уверен, что положительный эффект от технологической и продуктовой синергии, дополнительные инвестиции и компетенции наших команд позволят Uklon успешно реализовывать амбициозные планы развития в Украине и на новых рынках», — добавил Сергей Гришков, СЕО Uklon.

По условиям соглашения Киевстар совершил платеж в гривне, с которого все налоги с полученных средств в размере 23% (включая военный сбор) будут уплачены в Государственный бюджет Украины. При этом часть полученных средств в размере 12% будет выплачена членам команды Uklon, которые были участниками мотивационной программы компании.

В процессе реализации соглашения юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическими советниками, а аудиторская компания KPMG Ukraine – финансовыми консультантами Киевстар. Юридическая фирма Imagine Lawyers выступила юридическим советником Uklon. Инвестиционная компания Dragon Capital обеспечила эксклюзивное финансовое сопровождение со стороны Uklon.