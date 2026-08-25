«Киевстар» переведет часть абонентов на другие тарифы: что изменится с 1 сентября

Тарифы оператора

Реклама

«Киевстар» готовит изменения для части контрактных абонентов. С 1 сентября 2026 оператор прекратит обслуживание двух тарифных предложений, а их пользователей автоматически переведет на другие тарифы.

Изменения будут касаться абонентов Smart Business и Smart Business+. При этом самостоятельно подавать заявку на переход не нужно — новый тариф будет подключен автоматически.

Реклама

Кого коснутся изменения

Абонентов Smart Business от 1 сентября переведут на ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный Контракт. Ежемесячная плата будет составлять 600 гривен.

Реклама

Пользователей Smart Business+ переведут на ВСЕ ИТОГО Премиум Контракт. Его стоимость будет составлять 1100 гривен в месяц вместо 1200 гривен, которые пользователи платили за предварительный тариф.

Таким образом, в первом случае размер ежемесячной платы останется на прежнем уровне, а во втором — на 100 гривен.

В то же время, изменится не только название тарифа, но и набор услуг. Поэтому абонентам следует заранее сравнить старые и новые условия, особенно если они регулярно используют некоторые услуги или имеют специфические потребности в связи.

Переход произойдет автоматически

Отдельного согласия на изменение тарифа от абонентов не потребуют. После прекращения старых предложений оператор автоматически подключит определенные для них новые тарифы.

Реклама

Именно поэтому пользователям Smart Business и Smart Business+ следует проверить уведомления от оператора и условия нового тарифа до 1 сентября.

Если предложенный вариант не подходит, клиент может выбрать другой тариф из доступных для него номера. Также абонент имеет право прекратить использование услуг и расторгнуть договор в установленном законодательством порядке.

Это не первые тарифные изменения в 2026 году

За год оператор уже пересматривал часть своей тарифной линейки. В частности, в августе были приостановлены некоторые старые тарифы на подписку, а их пользователей перевели на другие предложения.

Такая практика означает, что абонентам следует периодически проверять условия своего тарифа даже если они самостоятельно не планируют его изменять. При закрытии старого предложения оператор может перевести номер на другой доступный пакет.

Реклама

Что следует проверить абонентам

Пользователям Smart Business и Smart Business+ до 1 сентября прежде всего следует сравнить стоимость и фактическое наполнение старого и нового тарифов.

Особое внимание следует обратить на объем мобильного Интернета, количество минут на другие сети, дополнительные услуги и правила их использования. Даже если ежемесячная плата не увеличивается, условия нового пакета могут отличаться от обычного. Если новый тариф не отвечает потребностям, целесообразно проверить альтернативные предложения и реальную стоимость.

Новости партнеров

Новости партнеров